В России могут усилить ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, со ссылкой на источник в правительстве пишет РИА Новости.

По его словам, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Также обсуждается дезинфекция помещений предприятий и ведомств и изменение режима работы. Источник рассказал, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удалённой работе для своих сотрудников».

Источник сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае. Учёные считают их эффективными, рассказал источник, говоря о рекомендациях и решениях, связанных с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия и организации столицы перевести своих сотрудников на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса COVID-19 и не отправлять работников в вынужденный отпуск за свой счёт. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в возрасте старше 60 лет сократить поездки на общественном транспорте, походы в магазины, банки и центры госуслуг, ограничить общение с приехавшими из-за границы родственниками.