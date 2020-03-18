Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет избегать поездок на общественном транспорте и не ходить в магазины

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для людей старше 60 лет, находящихся в группе особого риска в связи с распространением коронавируса.

Людям старше 60 лет ведомство рекомендует попросить близких или соцработников, чтобы они помогли им дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, приобретать продукты и необходимые товары.

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — пишет Роспотребнадзор.

Также Роспотребнадзор призывает людей от 60 и старше не ходить в поликлинику, если они почувствовали себя плохо, а вызывать врача на дом. Кроме того, в ведомстве напоминают, что если кто-то из близких вернулся из-за границы и у них появились признаки простуды, то нужно ограничить контакты с ними и убедить их обратиться за медицинской помощью.

«Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!» — говорится в рекомендациях.

В России, по последним данным, на 17 марта было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.