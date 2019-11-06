В России могут переписать Градостроительный кодекс

Минстрой РФ допустил возможность полной переработки Градостроительного кодекса с целью его упрощения. По словам замглавы ведомства Дмитрия Волкова, в документ очень часто вносятся различные изменения, это привело к тому, что основные нормативы документа стали малопонятными.

«Градостроительный кодекс был переписан весь за 10 лет, и в этом смысле он утрачивает свою значимость. Это означает, что неизбежно встаёт вопрос о том, что нужно его переписывать. Это очень амбициозная задача, она пока не поставлена, это только идея, но она всё более настойчиво стучится в нашу дверь», — заявил Волков журналистам.

Как пишет ТАСС, речь может идти о новой версии кодекса, которая будет проще и короче.

«К таким радикальным мерам толкает в том числе "регуляторная гильотина", которая упраздняет обязательное действие всех подзаконных актов до 2021 года. Фактически остаётся чуть больше года, чтобы Градостроительный кодекс стал чётким и понятным, потому что любое изменение [одной статьи кодекса] существенно влияет на другие статьи, создаёт коллизии», — считает президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Градостроительный кодекс был принят в 2004 году. Документ регулирует градостроительные и связанные с ними отношения в России.