В России могут отменить комиссию при оплате счетов ЖКХ

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение депутатов Госдумы о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Как пишет ТАСС, Путин назвал комиссионные платежи «квазинагрузкой» для россиян.

По мнению парламентария, такие комиссии являются для плательщиков дополнительной нагрузкой. Отмену комиссий уже поддержал Центробанк России, при этом Неверов признал, что в основном банки категорически против данной инициативы.

«Банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, возникает такая дополнительная нагрузка в части комиссии», — заявил Неверов.

Парламентарий считает несправедливым, что помимо обязательных платежей россияне вынуждены платить банковскую комиссию.