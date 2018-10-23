В России могут ограничить иностранное участие в новостных агрегаторах

В Госдуму внесён проект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ, со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента пишет РИА Новости.

«Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 104 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"… направлен на ограничение участия в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20 процентов, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другого государства», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что ограничения предлагаются для «предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества».

«Санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, — ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований [ограничение 20% доли иностранного участия] владельцем агрегатора», — уточняется в пояснительной записке.

Основанием для ограничения такого доступа станет вступившее в силу решение суда, вынесенное по обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Соавтор инициативы член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что под действие документа подпадают русскоязычные новостные агрегаторы Google и «Яндекс». При этом парламентарий пояснил, что содержащаяся в законопроекте норма касается именно новостных агрегаторов, а не поисковиков.

«Нужно разделять поисковик и новостной агрегатор. Здесь мы говорим о новостных агрегаторах», — подчеркнул он.

Горелкин обратил внимание, что, когда было введено ограничение по иностранному участию в структуре собственности СМИ, «ни одно СМИ не закрылось и не было заблокировано».