В России изменят правила возмещения ущерба по ОСАГО

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, который обязывает страховщиков полностью выплачивать размер ущерба и компенсацию судебных расходов из-за ДТП, даже если у виновника аварии нет полиса ОСАГО, пишет 66.ru.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас участник ДТП, которому нанесён ущерб, вынужден самостоятельно собирать документы и доказательства, нести судебные расходы и тратить время в процессе взыскания убытков. По мнению авторов законопроекта, страховщики обладают и кадровыми ресурсами, и возможностями для того, чтобы взять это на себя.

Предлагается возложить обязанности по возмещению ущерба пострадавшему на страховую компанию, которая застраховала гражданскую ответственность потерпевшего.

«В данном случае бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что штрафы за езду без полиса ОСАГО планируют увеличить в шесть раз. В сентябре Минфин поддержал эту инициативу.