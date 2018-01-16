В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО

Госдума может принять закон, согласно которому поездка на автомобиле без полиса ОСАГО обойдётся нарушителю в 5 тысяч рублей вместо 800 рублей штрафа, пишут «Известия». Законопроект об увеличении штрафа разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Депутат привёл данные Министерства финансов, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса ОСАГО составляла в среднем 5,8 тысячи рублей. Как отметил Вострецов, платить штраф за езду без полиса оказалось дешевле, чем покупать страховку.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — подчёркивает депутат.

Предложение парламентария нашло поддержку у президента Всероссийского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, который отметил, что из 50 млн зарегистрированных в РФ автомобилей около 1 млн эксплуатируются без страховок.

Ранее «Известия» сообщали, что Верховный суд РФ готовит проект, призванный упростить разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями из-за ОСАГО. По мнению ВС, в случаях, когда клиент выбрал сервис не из предложенного списка и страховая компания на это согласилась, она несёт дальнейшую ответственность за все работы по ремонту.