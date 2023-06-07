В России идёт волна отравлений алкогольным напитком «Мистер Сидр». Несколько десятков человек погибли

В нескольких регионах России идёт волна отравлений яблочным алкогольным напитком «Мистер Сидр», в составе которого, по предварительной информации, обнаружили метиловый спирт. Такие случаи зафиксированы в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Пензе и Удмуртии, появилась информация о пострадавшем в Чувашии. Как сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Ульяновской области, там число обратившихся в больницы возросло до 62 человек. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу. Всего в стране, по данным СМИ, пока известно о 32 погибших. За медицинской помощью обратились не менее 90 человек.

Сегодня, 7 июня, первый случай отравления этим же напитком зафиксирован в Курганской области. Там жительница города Шумиха госпитализирована с признаками отравления, сообщили в управлении СКР по Курганской области. Возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы. В регионе уже изъято из продажи более 17 тысяч литров напитка «Мистер Сидр».

По словам родственников пострадавших, симптомы отравления ощущались на следующий день: начиналось всё как обычное похмелье, а затем появлялась тошнота, проступали круги под глазами, пишет E1.RU. Врачи рассказывают, что пациенты жаловались на резкое ухудшение зрения.

«Это сидром нельзя назвать. Потому что сидр — это продукт естественного брожения. На самом деле, уже понятно, что вместо естественного брожения просто добавлялся спирт. Левый. Потому что закупки легального спирта для производства такого рода продукции не предусмотрены законодательством. У нас нет лицензирования и даже не предусмотрено введение лицензирования розничных продаж сидра. То есть его может кто попало и из чего попало продавать, пойди там проконтролируй. Особенно в условиях моратория на проверки, который сейчас установлен», — комментирует E1.RU председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Выяснилось, что смертоносный сидр изготавливали на заводе в Самаре. Владельца предприятия Анара Гусейнова уже задержали. Ульяновские полицейские установили, что во время последних закупок напиток поставляли без документов, подтверждающих качество, а только с товарно-транспортными накладными. Сейчас изъятую продукцию отправили на экспертизу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлениям ведомства по всей стране найти продукцию «Мистер Сидр» и приостановить продажу напитка. ГИБДД выставила на дорогах заслоны, чтобы не допустить провоза контрафакта.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СК РФ Александр Бастрыкин объявил, что дело передадут в Главное следственное управление СК России.

«Будьте бдительны, не покупайте пищевую продукцию вне стационарных мест торговли, запрашивайте документы на напитки, которые продаются на розлив. Если вы имеете информацию о продаже напитка этой торговой марки на территории Свердловской области, просим обратиться в Управление Роспотребнадзора по телефону +7 (912) 281-07-54», — отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.