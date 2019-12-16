В России хотят запретить сжигать непереработанный мусор

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров внёс на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым в России будет запрещено сжигать непереработанный мусор.

Как рассказал ТАСС председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, поправки, внесённые Майоровым, категорически запрещают сжигать все отходы, из которых не были до этого извлечены все полезные фракции.

«То есть сжигать можно будет только "хвосты", как в Европе, — то, что остаётся от переработки», — уточнил он.

Также сенатор предлагает провести экологическую экспертизу на этапе проектной документации создания заводов по сжиганию мусора и изменить порядок расходования средств экологического сбора, направляя их только на утилизацию отходов. По мнению Бурматова, реализация данной инициативы поможет решить проблемы мусорных полигонов в стране.