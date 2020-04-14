В России хотят отменить алкотестеры для водителей из-за угрозы заражения коронавирусом

В Госдуме из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией предложили заменить процедуру прохождения алкотестера для водителей-профессионалов при медицинском осмотре на другую процедуру, со ссылкой на предложение члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева пишут «Известия».

«При этой процедуре используется сменный мундштук, но сами алкотестеры не проходят дезинфекцию. Это создаёт риски для здоровья», — отметил депутат.

Васильев уточнил, что во многих автобусных парках только за одну смену алкотестером пользуются больше сотни человек. По его мнению, процедурой прохождения предрейсовых и послерейсовых медосмотров уже обеспокоены водители, работающие в сфере грузовых перевозок, на общественном транспорте, и водители такси.

Ранее в России с целью усиления мер борьбы с коронавирусной инфекцией в общественных заведениях (ресторанах и кафе) предложили приостановить продажу кальянов. В Москве, где сейчас по России фиксируется больше всего заражённых, закрыли ночные клубы, торговые центры и детские комнаты.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны.

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