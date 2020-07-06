В России готовятся разрешить использовать водительские права для получения банковских услуг

Министерство экономики, Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, который разрешит использовать водительские права для проведения упрощённой идентификации физлица, со ссылкой на ЦБ пишут «Известия».

Предполагается, что водительское удостоверение можно будет использовать вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, в частности, обмена валют или денежного перевода без открытия счёта.

«Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти», — сообщили в Банке России.

Об инициативе также знают в Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют», «Ак Барс» и крымском РНКБ. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее стало известно, что откладывается принятие законопроекта о расширении использования биометрических данных граждан через единую систему. Произошло это из-за разногласий вокруг проектов, в частности, ФСБ в предложенном подходе видит риски утечки персональных данных.