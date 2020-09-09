В России готовят новые правила работы аптек, по которым им запретят работать в жилых домах и на селе

Новые санитарные нормы и правила, проект которых разработан Роспотребнадзором, могут сделать незаконным размещение аптек на первых этажах жилых домов, а также закрыть сельские аптечные организации, чьи помещения не подключены к централизованному водоснабжению и отоплению, со ссылкой на переписку ведомств, которые обсуждают возможные новые требования, пишут «Известия».

Роспотребнадзор предлагает ужесточить правила, которые регулируют доставку товара грузовым транспортом к точке реализации лекарств: служба считает правильным обязать аптеки иметь специальную площадку, оборудованную козырьком или навесом. При этом подчёркивается, что нельзя располагать такой объект под окнами квартир. Фактически речь идёт о запрете размещения аптек на первых этажах жилых домов, следует из отрицательного отзыва на проект СанПиНа, который подготовило Министерство экономического развития.

Правила, предложенные Роспотребнадзором, гласят, что если такая разгрузочно-погрузочная площадка есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома, а если её нет — это нарушение правил. Интересно, что, инициируя эти требования, Роспотребнадзор не провёл анализа последствий нового регулирования: в частности, нет данных, сколько аптек в России будут вынуждены закрыться, если правила вступят в действие, отмечают в Минэкономразвития.

В Роспотребнадзоре парируют тем, что документ обяжет оборудовать погрузочно-разгрузочное место лишь в тех случаях, когда доставка товаров осуществляется грузовым транспортом. В службе также подчеркивают, что аналогичная норма уже есть в действующем СанПиНе «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», в ней речь идёт о том, что под окнами квартир запрещено вести погрузку и разгрузку для магазинов и других помещений общественного назначения. Запрет был введён из-за многочисленных жалоб жильцов.

По словам исполнительного директора Аптечной гильдии Елены Неволиной, за редким исключением дистрибуторы доставляют в аптеки препараты именно на грузовом транспорте. Для организации разгрузочно-погрузочных площадок нужно разрешение собственников здания, а они, как правило, не готовы к такому, даже если речь идёт не о жилом многоквартирном доме. Если в крупных городах компании могут подыскать себе альтернативные варианты, то в небольших населённых пунктах это не всегда возможно. Результатом может стать закрытие аптек, сужение конкуренции и повышение цен на лекарственные препараты.

Однако ещё более неясными становятся перспективы для аптек, работающих в сельской местности.

Роспотребнадзор в новом документе требует, чтобы точка реализации лекарственных препаратов была подключена к централизованному водоснабжению и отоплению. Это автоматически парализует работу организаций на селе, где выполнить такие требования просто невозможно. Эту коллизию в ведомстве пока никак не прокомментировали.