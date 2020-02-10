В России готовят к выписке госпитализированных с коронавирусом граждан Китая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 февраля выступила с заявлением, что двое граждан Китая, госпитализированных на территории РФ с коронавирусной инфекцией, чувствуют себя хорошо и готовы к выписке.

«Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз “инфекция, вызванная новым коронавирусом”. Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», — цитирует слова Поповой ТАСС.

По данным РИА Новости, в настоящее время под медицинским наблюдением в России находятся более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, 31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в двух российских регионах — в Тюмени и Забайкальском крае — выявлены случаи заражения новым коронавирусом. Оба инфицированных оказались гражданами КНР.