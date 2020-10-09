В России до конца года запустят оплату по биометрии в магазинах и кафе

Оплату в продуктовых магазинах и кафе с помощью биометрии запустят в России до конца 2020 года, пишут «Известия».

По данным издания, к пилотному запуску биометрического эквайринга уже готовятся в гипермаркетах «Лента», в сети кофеен Coffee Bean, Россельхозбанке и агентстве ДОМ.РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что закон, расширяющий возможности применения биометрии, собираются принять до конца года — после этого банки смогут вводить оплату по лицу и голосу в магазинах и кафе. Сейчас биометрию можно использовать только для удалённого открытия вкладов.

В Ростелекоме считают, что биометрическая оплата сократит время обслуживания одного клиента с 20 до 5 секунд. Несмотря на это, опрошенные эксперты считают введение технологии преждевременным из-за возможных проблем с безопасностью.

Последние несколько лет о биометрии часто говорят в связи с созданием и последующим распространением московской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. К началу 2019 года в столице работали около 170 тысяч камер, способных распознавать лица. Москвичка Алёна Попова пыталась судиться с властями столицы в связи с внедрением системы — в иске она заявляла, что обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (статьи 23 и 24 Конституции России), и требовала признать систему незаконной. В удовлетворении иска ей было отказано.