В России более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключённых заразились коронавирусом

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключённых на сегодняшний день имеют положительные результаты теста на коронавирус, со ссылкой на пресс-службу ФСИН пишет ТАСС.

«Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145 случаев. При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых», — сообщили во ФСИН.

По состоянию на 28 апреля был 271 случай заражения коронавирусом среди сотрудников и 40 случаев среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых; таким образом, за две недели число заразившихся сотрудников выросло вдвое, а заключённых — в три раза. Всего по состоянию на 13 мая в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 35 тысяч лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них около 14 тысяч проведено в лабораториях УИС.

Во ФСИН отметили, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции служба исполнения наказаний организует все необходимые санитарно-противоэпидемические меры: в круглосуточном режиме работают медико-санитарные части, которые обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов.

«Медицинские работники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», — рассказали в ведомстве.

В каждом случае заболевания принимаются меры по изоляции пациента и взятию под наблюдение контактировавших с ним лиц. В ведомстве также организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией.

«На всех объектах уголовно-исполнительной системы проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей», — добавили во ФСИН.

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