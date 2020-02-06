В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет РБК. С такой идеей выступил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Фёдор Шкуров.

«Признание пространственных данных и геоинформационных систем сквозной технологией цифровой экономики позволит сконцентрировать меры господдержки при развитии этих сфер и в конечном счёте выполнить поручение президента об импортозамещении геоинформационных технологий», — указал Шкуров.

Он заявил, что пространственные данные в числе прочего используются для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет, и это вопрос национальной безопасности — сделать так, чтобы эти сферы не зависели от зарубежных технологий, чтобы на их работу не могли повлиять санкции. Сейчас один геодезический прибор может включать около 100 технологий: микроэлектронные, оптические, радиотехнические компоненты, программное обеспечение, искусственный интеллект и др. Какие-то из них уже производятся в России, какие-то — нет, заключил Шкуров.

Как полагает Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность и юридически не гарантируют её: на основе таких данных нельзя организовать надёжный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.

В Росреестре намерены оформить высказанные на круглом столе предложения документально и направить в правительство.