В Роспотребнадзоре сообщили о возможности отсутствия пика распространения коронавируса в России

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что выраженного пика распространения коронавируса в стране может не быть или он будет сглаженным.

По мнению Акимкина, принятые правительством и руководством Роспотребнадзора меры оказали существенное влияние на ситуацию с коронавирусом, без этих мер рост и кривая заболеваемости были бы совершенно другие.

«Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдём эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», — сказал он.

Накануне, 6 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, так как наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.

В России за последние сутки зарегистрирован 11 231 новый случай коронавируса, общее число заразившихся превысило 177 тысяч. По 11 мая в России действует нерабочий период, после этого возможно снятие некоторых ограничений. Глава Роспотребнадзора предложила сделать это в три этапа.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».