В Роспотребнадзоре рассказали, когда в России откроются магазины одежды

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.

«На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — цитирует специалиста Риа Новости.

Кроме того, Руженцова подчеркнула, что в торговых точках должны быть условия для соблюдения дистанции между посетителями. Кроме того, возобновят работу салоны красоты, ателье, магазины непродовольственных товаров, организации, оказывающие бытовые услуги. На первом этапе также разрешат выходить на прогулки с детьми и заниматься спортом на улице при соблюдении социальной дистанции.

Возобновление работы торговых объектов с большей площадью и некоторых образовательных организаций, например, детских садов, предполагается на втором этапе. Учреждения культуры, спортзалы, школы и вузы могут быть открыты на третьем этапе.