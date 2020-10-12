В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10–20 дней, со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную пишет РИА Новости.

«Возможно, это произойдёт в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — рассказала Пшеничная.

По её словам, россияне стали более сознательно соблюдать меры профилактики коронавируса. Часть людей перешла на дистанционную работу, для школьников объявили каникулы. Такие меры, по словам Пшеничной, должны замедлить темп прироста новых случаев коронавируса, однако результат будет заметен не сразу из-за долгого инкубационного периода вируса. Ожидать выхода на плато можно минимум через 1,5 инкубационных периода, заявила Пшеничная; сам инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.