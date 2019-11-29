В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина доступом к гостайне

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артём Мельников в эфире радиостанции «Комсомольская правда» объяснил, чем вызваны высокие зарплаты руководителей госкорпорации.

По его словам, высокая зарплата сотрудников администрации госкорпорации связана с доступом к государственной тайне, потому что «Роскосмос», в отличие от NASA, занимается не только гражданской космонавтикой, но и боевой ракетной техникой, включая ядерное вооружение.

РБК ранее отмечал, что в 2018 году доход главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина составил 29,5 млн рублей, или 460 тысяч долларов, а годовая зарплата руководителей NASA не превышает 250 тысяч долларов.

В конце ноября Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Навальный упомянул недавние высказывания президента России Владимира Путина о хищениях на космодроме Восточном и заявил, что за год с небольшим, которые Рогозин возглавляет «Роскосмос», его имущество существенно увеличилось.

В декларации Рогозина, в частности, появился дачный дом на участке в 25 соток. Как утверждает Навальный, месяц назад глава «Роскосмоса» увеличил свой участок в два раза. Соседний участок, как утверждает глава ФБК, принадлежит тестю Рогозина Геннадию Серебрякову, а ещё один соседний участок — управляющему делами «Роскосмоса» Валентину Масенкову. Участок и дом Рогозина Навальный оценил в 200 миллионов рублей, а его тестя — в 150 миллионов. При этом официальная зарплата главы Роскосмоса в 2018 году составляла 29,5 млн рублей в год. Навальный задаётся вопросом о происхождении средств, на которые были приобретены дачные участки.