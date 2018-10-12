В «Роскосмосе» объяснили причину аварии «Союза»

Авария космического корабля «Союз» связана с разрушением нижней части второй ступени, со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалёва пишет «Интерфакс».

«Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — сказал Крикалёв.

Он добавил, что это может быть связано с отказом от работы штатной системы разделения, которая должна была сработать.

«Детальные причины — в чём там причина: в кабеле, в патроне каком-нибудь, гайке — будем сейчас смотреть и анализировать. Нам нужно немного больше данных», — сказал он.

Окончательных версий происшествия пока нет, отметил он. Комиссия, которая была создана специально для выяснения причин, должна представить результаты работы в конце октября.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал одну из версий аварии.

«Госкомиссия установила, что из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это привело к тому, что аварийный блок первой ступени вошёл в соударение с центральным блоком и повредил его.

Напомним, накануне экспедиция на МКС в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга отправилась к МКС, однако на 123-й секунде полёта сработала аварийная система. Овчинин и Хейг приземлились в Казахстане.

После аварии «Роскосмос» решил перенести планируемые пуски. Следующий — запуск «Прогресса» с продовольствием и грузом для экипажа МКС — был запланирован на 31 октября. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Овчинин и Хейг могут отправиться к МКС весной 2019 года.