В росийских городах введут отдельные нормы по мусору

В 2020 году в России могут заработать нормативы образования коммунальных отходов для каждого населённого пункта в отдельности, заявил ТАСС заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин. Сейчас тарифы рассчитываются исходя из норматива по регионам.

По словам Макрушина, введение городских нормативов связано с тем, что внедрение оплаты вывоза мусора «по факту» отложено из-за технических проблем.

«Набор проблем здесь [в расчёте стоимости мусорного тарифа "по факту"] такой большой, что проще внимательно посмотреть на нормативы и их отрегулировать. Задача вырисовывается в том, чтобы дифференцировать нормативы по каждому населённому пункту», — отметил Макрушин.

Он подчеркнул, что нормативы по вывозу мусора будут высчитываться из реального объёма ранее вывезенных отходов. Внедрение новой схемы расчёта мусорного тарифа может быть запущено в следующем году — к этому времени региональные операторы год отработают в своих субъектах и будут лучше понимать ситуацию, объяснили в РЭО.

В июле Российский экологический оператор сообщил, что в скором времени плату за вывоз отходов могут начать начислять по количеству мусорных контейнеров на придомовой территории. Заявление было сделано после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассчитывать стоимость на вывоз мусора не по общим нормативам, а по количеству реально вывезенных отходов, то есть «по факту».