В роще Первоуральска «под шумок» начали рыть землю для строительства храма

В Первоуральске в Корабельной роще приступили к строительным работам по возведению храма в честь личного врача Николая II Евгения Боткина, пишет местный сайт Shaytanka.ru.

В берёзовой роще появилась техника, рабочие начали рубить деревья и рыть траншеи для прокладывания коммуникаций.

«Пока Екатеринбург шумит, протестует против строительства храма в центре, у нас тут под шумок строить начали», — сообщила одна из жительниц города Юлия Королёва.

На сайте храма сообщается, что идея построить культовое сооружение в роще появилась в 2014 году. В 2016 году канонизировали Евгения Боткина, который был расстрелян вместе с семьёй Николая II, а в 2017 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил создать приход в честь святого праведного страстотерпца врача Евгения (Боткина); тогда же была выделена земля под храм. 1 октября 2018 года состоялась закладка первого камня. Отмечается, что храм в роще будет небольшим — на 150 человек. Высота его составит более 20 метров, площадь — около 90 квадратных метров.

Начало работ в Первоуральске проходит на фоне конфликта вокруг храма Святой Екатерины, который начали строить в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году.

Несогласные со строительством религиозного сооружения в общественном месте уже третью ночь выходят к забору и требуют остановить работы. Акции протеста в защиту сквера длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН. По итогам акции задержаны десятки человек.