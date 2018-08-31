В Росгвардии назвали провокационным расследование Навального о завышении цен на закупки

В Росгвардии назвали «сфальсифицированными и провокационными» обвинения в завышении цен на закупку продовольствия, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального демонстрирует «элементарный непрофессионализм», так как его авторы не учитывали некоторые показатели, которые применялись при заключении госконтракта: страну происхождения товара, расходы на транспортировку, казначейское сопровождение контракта и проведение экспертизы продовольствия. Кроме того, ФБК сравнивал цены на овощи по двум госконтрактам, заключённым в декабре 2017 года и в июне 2018 года без учёта сезонного фактора.

«Подобного рода "расследования" псевдоборцов с коррупцией, равно как и голословные обвинения в адрес руководства Росгвардии, являются заведомо сфальсифицированными и провокационными. Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск национальной гвардии осуществляет определённая правительством организация в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении.

Ранее Навальный заявил, что Росгвардия в 2018 году закупала продукты по завышенным ценам. По его словам, это произошло после того, как по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева ведомство начало закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов». До этого оно приобретало их у разных поставщиков. В расследовании также говорится, что сейчас «Дружбой народов» через две фирмы владеет Борис Кантемиров, ранее занимавший должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД России (нынешняя Росгвардия), а также работал гендиректором в структурах петербургского бизнесмена Бориса Ванинского. Структуры Ванинского продали благотворительному фонду «Дар», упомянутому в расследовании ФБК об имуществе Медведева, дворец Кушелева-Безбородко в Петербурге.