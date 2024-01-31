В РФ предложили ввести сертификацию для самозанятых в сфере красоты и здоровья

В России предложили ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Торгово-промышленной палаты (ТПП) в правительство РФ.

Авторы инициативы отмечают, что это надо сделать для подтверждения того, что специалист имеет достаточную квалификацию и соблюдает все требования безопасности. В письме также сказано, что необходимо уравнять условия ведения бизнеса для микропредприятий и самозанятых ради честной конкуренции, поскольку при одинаковой выручке самозанятые в этом бизнесе могут зарабатывать почти в три раза больше ИП из-за низких издержек. Соответственно, самозанятые имеют больше ресурса для снижения стоимости услуг и привлечения дополнительных клиентов.

Более высокие издержки ИП связаны в том числе с тем, что они должны выполнять ряд требований. В частности, чтобы оказывать услуги по маникюру, предприниматель обязан оформить медкнижку и стерилизовать инструменты. К самозанятым такие требования не предъявляются.

В ТПП также отмечают, что самозанятому выгоднее выбрать налог на профессиональный доход и снять с себя дополнительные требования и контроль со стороны проверяющих органов.

Ранее о своём опыте развития бизнеса и проблемах, с которыми пришлось столкнуться, рассказала собственница салона красоты «Кристина» и центра здоровья и красоты «Кристи Стайл» в Нижнем Тагиле Алла Волчкова. Предпринимательница обозначила две важные проблемы в сфере бьюти-услуг: нехватка кадров и конкуренция со стороны частных кабинетов красоты, которые работают без лицензии, несут меньшие финансовые затраты на покупку оборудования, за счёт чего снижают не только стоимость услуг, но и их качество.