Нехватка кадров, недобросовестная конкуренция и частые изменения в законодательстве. Министр инвестиций Свердловской области провёл бизнес-завтрак с тагильскими предпринимателями и ответил на волнующие их вопросы

В Нижнем Тагиле состоялся бизнес-завтрак, где более 40 предпринимателей из Горнозаводского управленческого округа поделились волнующими их проблемами, а также обсудили с коллегами перспективы развития предпринимательства в регионе. Событие прошло в центре «Мой бизнес». С представителями бизнес-сообщества встретились министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, президент Торгово-промышленной палаты города Борис Соколов и заместитель главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Подобный деловой завтрак проходит в Нижнем Тагиле впервые, на встрече с предпринимательским сообществом города говорили о существующих возможностях для бизнеса, а также обсуждали актуальные проблемы.

О своём опыте развития бизнеса и проблемах, с которыми пришлось столкнуться, рассказала собственница салона красоты «Кристина» и центра здоровья и красоты «Кристи Стайл» Алла Волчкова. Предпринимательница обозначила две важные проблемы в сфере бьюти-услуг: нехватка кадров и конкуренция со стороны частных кабинетов красоты, которые работают без лицензии, несут меньшие финансовые затраты на покупку оборудования, за счёт чего снижают не только стоимость услуг, но и их качество.

«Кадров не хватает везде, в любых сферах. Сейчас идёт мода на регистрацию самозанятых, все хотят работать на себя, снимают какие-то кабинетики. С этим нужно что-то делать. У нас с заводов мужчины уходят в массажисты, причём не имея медицинского образования. Женщины уходят пилить ногти и печь пирожки, и все работают на дому. Многие приобретают косметические аппараты для бытового пользования, а затем обслуживают на них клиентов, когда я должна маркировать и приобретать свою технику за большие деньги. Это неравные условия ведения бизнеса», — поделилась Алла Волчкова.

При этом в России до конца 2023 года действует мораторий на проверки бизнеса: внеплановые мероприятия могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Также на встрече обсудили вопросы благоустройства природного парка «Река Чусовая» и туристических маршрутов, проходящих через деревни Ёква и Усть-Утка.

«На данный момент очень плохо обустроена инфраструктура парка “Река Чусовая”, в некоторых местах отсутствует дорога, стоянки для туристов не благоустроены, нет сотовой связи, что в первую очередь очень важно для безопасности», — рассказала собственница глэмпинга в деревне Ёква Елизавета Нетименко.

Тем не менее, по словам Алексея Бурдилова, недавно на территории парка была отремонтирована часть дороги и оборудованы контейнерные площадки для мусора. Постепенное развитие этой территории есть в планах мэрии.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков рассказал, что сейчас в регионе, помимо уже известных мер поддержки, активно развиваются новые, в частности есть возможность заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

«Все мы знаем, что очень часто меняется законодательство, не всегда в лучшую сторону для инвестора. Компания, которая заключит такое соглашение, будет защищена от последующих изменений. Это новый инструмент, и Свердловская область — лидер по количеству заключённых СЗПК, у нас уже их шесть, и мы лидеры в России», — отметил Вадим Третьяков.

Помимо Нижнего Тагила, министр и представители фонда поддержки предпринимателей примут участие в подобных деловых завтраках во всех крупных городах Свердловской области.

«Такого рода встречи очень нужны, виден отклик от предпринимателей Нижнего Тагила, в котором сообщество всегда было очень активным и прогрессивным. Для работы нашей организации важно иметь обратную связь от предпринимателей, потому что только так мы можем понять их нужды. Такие бизнес-завтраки мы продолжим проводить регулярно. С начала года мы выдали займов в регионе на 1,7 млрд рублей. Нижний Тагил составляет примерно 20% от этой суммы, так как это второй город по активности предпринимателей в нашей области», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.