В результате взрыва на танкере в Находке погибли три человека

В заливе Находки возле мыса Астафьева произошёл взрыв на грузовой палубе танкера «Залив Америка». В результате ЧП погибли три человека. Всего на борту было девять человек.

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не произошло.

Как пишет ТАСС, СК возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Сейчас следователи устанавливают все подробности ЧП: проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно.