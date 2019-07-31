В результате взрыва на Пермском пороховом заводе пострадало пять человек

На Пермском пороховом заводе произошёл взрыв во время демонтажа оборудования. В результате ЧП пострадали пять сотрудников предприятия. Двоих госпитализировали в тяжёлом состоянии, один из них получил ожоги 35% тела, второй 60%.

«Групповой несчастный случай произошёл в 16:08 по местному времени. Пятеро сотрудников предприятия пострадали в ходе работы с технологическими изделиями», — рассказал «Интерфаксу» генеральный директор завода Олег Миргородский.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл из-за «детонации специзделия, при работе с ним».

По данным краевого министерства территориальной безопасности, угроза населению отсутствует, поскольку при взрыве не произошло выбросов вредных веществ в атмосферу.