В результате обрушения в шахте «Кальинская» в Североуральске погиб один рабочий

В результате обрушения шахты «Кальинская» в Североуральске погиб один рабочий, сообщили в МЧС по Свердловской области. Тело шахтёра нашли 25 марта.

«Операция по спасению оказавшихся в беде проходчиков шахты “Кальинская” длилась практически целый день. Отряд спасателей предприятия и наиболее опытные шахтёры предпринимали необходимые меры, чтобы достать на поверхность своих товарищей. К сожалению, один из мужчин был обнаружен без признаков жизни. Его напарника обнаружили в бессознательном состоянии и в срочном порядке доставили для оказания медицинской помощи в районную ЦГБ. Искренние соболезнования семье и трудовому коллективу СУБРа», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), факту смерти рабочего будет дана правовая оценка. Тело умершего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Кроме того, в ходе следствия относительно ранее обнаруженного выжившего первого рабочего будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого его здоровью», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, ночью 25 марта на шахте «Кальинская» в Североуральском городском округе на 1130 горизонте произошёл горный удар и обвал горных пород. Под завалом оказались двое горнорабочих очистного забоя. Следственный комитет возбудил уголовное дело.