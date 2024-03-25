Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения на шахте «Кальинская» в Североуральске 

Сегодня ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на шахте «Кальинская» в Североуральском городском округе на 1130 горизонте произошёл горный удар и обвал горных пород. Как сообщает следственное управление по Свердловской области, по предварительным данным, под завалом находились двое горнорабочих очистного забоя. Одного из них уже нашли живым и подняли на поверхность, врачи оказывают ему неотложную помощь. Второго рабочего ищут. Спасательные работы продолжаются.

«Горноспасателями ведётся работа по деблокированию найденого пострадавшего, а также сотрудники разбирают завалы для создания лаза и спасения людей. Обрушение на работу шахты не повлияло. Эвакуация смены шахты не проводилась», — комментируют в МЧС Свердловской области.

По факту инцидента следственным отделом по городу Североуральску возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

«В ходе расследования сотрудниками СК России совместно с МЧС, полицией и надзорными органами принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия, истребованию документации о проводившихся работах, о проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ. Выполняются иные необходимые процессуальные действия», — заявили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что, по предварительным данным, под землёй в блоке 11 на глубине произошло сейсмическое движение в виде горного удара с энергией 1,1 на 10/5 Дж, в результате чего и произошёл обвал горной породы. Также установлены личности пострадавших рабочих.

«Они подавали признаки жизни, стуча по трубам. Сейчас одного нашли живым, врачи оказывают ему неотложную помощь. Второго рабочего ищут. Спасательные работы продолжаются. В операции по спасению, помимо горно-спасательного отряда, задействованы наиболее опытные шахтёры предприятия», — отметил полковник Горелых.