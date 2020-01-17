В результате массового ДТП в Адыгее погибли два человека (ВИДЕО)

В Адыгее из-за сильного тумана столкнулись 25 автомобилей. В результате массового ДТП погибли два человека, ещё трое были госпитализированы с травмами. Авария произошла на 1357-м километре трассы М-4 «Дон».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Автодор», из-за плохой видимости на трассе возникли два очага столкновений. В первом очаге пострадали 11 автомобилей, во втором — 14. В пресс-службе компании отметили, что детей среди пострадавших нет.