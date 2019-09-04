В результате ДТП под Нижним Тагилом два человека оказались заблокированы в машине (ФОТО, ВИДЕО)

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя пострадавшими. На 167-м км трассы Екатеринбург — Серов примерно в 18:50 столкнулись два легковых автомобиля.

Как рассказал АН «Между строк» очевидец происшествия, дорогу не поделили Chevrolet Aveo и ВАЗ-2112. В результате аварии отечественную легковушку вынесло в кювет, а её водитель и пассажир оказались заблокированы в автомобиле — извлекать их пришлось спасательным службам.

По словам свидетелей, пострадавшие живы. О других жертвах аварии информации нет.