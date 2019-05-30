В результате аварии на Вагонке два человека получили множественные травмы

В Нижнем Тагиле два человека получили множественные травмы в аварии на Вагонке.

ДТП произошло в четверг, 30 мая, в 13:50 у дома № 14 на улице Юности. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что тагильчанин 1981 года рождения ехал на Lada Kalina по Юности, при повороте на Ленинградский проспект он не пропустил Chevrolet Captiva.

В результате ДТП у водителя отечественной машины медики диагностировали сотрясение головного мозга, перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего увезли в ЦГБ № 1. 30-летний мужчина, управлявший Chevrolet, получил сотрясение головного мозга, от госпитализации он отказался.