В Реже у председателя УИК обнаружили коронавирус. Комиссия продолжила работу

В Реже у председателя одного из участков для голосования по поправкам в Конституцию обнаружили коронавирус, пишет «Новая газета».

По данным издания, за два дня до этого председателей всех участковых комиссий позвали на собрание в Реж, после собрания члены комиссий разъехались по своим участкам.

Вечером 25 июня один из участков «был вынужден ненадолго приостановить свою работу» — у главы комиссии (имя не сообщается) подтвердился коронавирус. Председателя участка отправили домой, однако члены УИК, которые были вместе с ним на собрании, всё ещё работают.

«Сейчас все участки в городе работают в штатном режиме. Сотрудникам того участка, где заболел председатель, сегодня вручат предписание, и завтра на работу выйдут другие люди. Помещение вечером обработали антисептиком, а голосование в это время продолжали в другом помещении. Председатель дома со вчерашнего дня, а члены комиссии — с завтрашнего», — рассказала председатель Режевского районного территориального избиркома Анна Воробьёва.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, оно будет продолжаться до 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать дистанционно.