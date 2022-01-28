В Реже на химзаводе взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. Один человек погиб, шестеро ранены 

Сегодня, 28 января, в Реже на предприятии «Гефест-М» взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. На предприятие его специально привезли для утилизации. При взрыве один человек погиб, шестеро пострадали: пятеро получили ожоги, один человек находится в реанимации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Производилось обезвреживание снаряда времён войны, обнаруженного при проведении ремонтных работ. Снаряд взорвался. В горбольницу доставлены шесть пострадавших, ещё один погиб», — рассказал собеседник издания.

По данным «Интерфакса», пострадавшую женщину прооперировали, ещё трое госпитализированы с множественными ранениями. Двое других пострадавших при взрыве отпущены домой после осмотра.

Трагедия случилась на предприятии «Гефест-М». Оно расположено на базе бывшего Режевского химического завода, занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения, пишет E1.RU.

Отмечается, что все пострадавшие — сотрудники предприятия. В СКР по Свердловской области пока никак не прокомментировали ЧП.