В рейтинг загрязнённости Минприроды попали три города Свердловской области

В проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», посвящённого загрязнённости воздуха и почв и опубликованного на сайте Минприроды, попали три города Свердловской области: Кировград, Ревда и Реж, пишет 66.ru.

Больше всего городов с грязным воздухом — 57% — расположено в Сибирском федеральном округе. В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита.

В списке городов с самыми загрязнёнными почвами оказались населённые пункты Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург: здесь среднероссийский уровень загрязнения почв превышен более чем в три раза. Также проблемными признаны города Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной Осетии и Красноярского края.

Ранее Екатеринбург занял шестое место в рейтинге городов по загрязнённости воздуха из-за автомобилей, составленном Greenpeace.