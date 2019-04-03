В Ревде в один день пропали без вести трое подростков

Полиция Ревды разыскивает трёх мальчиков 12–13 лет, которые ушли из дома 1 апреля и до сих пор не вернулись домой, передаёт портал «Ревда-инфо».

Мальчики взяли с собой мобильные телефоны, но все они находятся вне зоны доступа сети. Самому старшему из подростков, Давиду Никитину, 13 лет, рост — 150 сантиметров, глаза зелёные, веснушки, волосы светло-русые короткие, телосложение среднее. На нём были надеты вязаная шапка чёрного цвета с зелёной и красной полоской, зимняя куртка с капюшоном серого цвета с синими полосками на рукавах, штаны тёмного цвета, кеды серого цвета на шнурках. Давид ушёл погулять в 17:00 1 апреля, больше его никто не видел.

Коле Кузьминых 12 лет, рост — 158 сантиметров, у мальчика короткие рыжие волосы, карие глаза, среднее телосложение. Он ушёл из дома в трикотажной шапке тёмно-синего цвета, куртке синего цвета, чёрных брюках и коричневых ботинках. Утром 1 апреля в 8:10 ушёл в школу.

Никите Тимухину 12 лет, рост — 160 сантиметров, глаза карие, волосы светло-русые, длинная чёлка на правый бок. Был одет в чёрную трикотажную шапку, чёрную зимнюю куртку, штаны спортивные чёрного цвета с вставками из кожзаменителя в области колен и зимние ботинки чёрного цвета на шнурках. Ушёл из школы днём.

Заявление о пропаже одного из подростков поступило в полицию 1 апреля, о двух других законные представители мальчиков сообщили 2 апреля после того, как они не вернулись домой ночевать. Дети между собой знакомы.

«Эти мальчики и ранее уходили из дома, состоят на учёте в полиции. Представители МВД установили по съёмкам камер видеонаблюдения, что они все трое прибыли на последнем автобусе в Первоуральск, и там уже их следы теряются. Сейчас сыщики устанавливают их местонахождение», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о пропавших детях, звонить на круглосуточный телефон доверия ГУ МВД РФ по Свердловской области: (343) 358-71-61, а также в полицию Ревды: (34397) 5-15-68.