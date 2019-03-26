В Ревде собака покусала ребёнка на детской площадке (ВИДЕО)

В Ревде бродячая собака напала на мальчика на детской площадке, со ссылкой на маму пострадавшего Екатерину пишет E1.ru. Сообщение о нападении бездомного животного она разместила в группе «Ревда 09 / Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Будьте бдительны! По городу бегает собака: помесь овчарки с дворнягой, окрас чёрно-рыжий, с ошейником. Покусала сына. Руки, ноги искусаны. На ноге наложены швы. Это пятый случай за сегодняшний день. Огромная благодарность мужчине, который проезжал мимо на машине и отпугнул её. Дай Бог вам здоровья! Также спасибо Виктору Агадуллину — он проводил ребёнка до подъезда и предотвратил повторное нападение собаки», — написала Екатерина Балеевских.

В комментариях жители Ревды рассказали, что проблема с безнадзорными животными стоит в городе уже давно, а в последнее время заметно обострилась.

«В воскресенье на улице Чехова тоже бегала собака, похожая на овчарку, приставала к детям. Хорошо, что у ребёнка ума хватило на горку залезть и домой позвонить, муж вышел, отогнал, но собака возвращалась, пришлось сидеть, караулить, пока дети не нагуляются», — написала Полина Пантелеева.

«У меня на сына 19 марта во время тренировки в лесу тоже накинулась собака, в итоге всё тело в укусах и синяках, но у нас обошлось без накладывания швов. Собака тоже была похожа на овчарку, но была без ошейника. Почему у нас в городе перестали отлавливать бродячих собак? Я не понимаю, куда смотрит наша власть, неужели здоровье детей ничего не значит?» — описала другой случай Лена Белоусова.

Как сообщили в Следственном комитете, по сообщению о нападении собаки на нескольких детей возбуждено уголовное дело.

«В данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных», — пояснили в СКР.

Следователи должны установить степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, и выяснить, в компетенцию каких должностных лиц в Ревде входит отлов бродячих животных.