В Ревде пропали две школьницы

В Ревде одновременно пропали две школьницы — 15-летняя Алина Фатихова и 16-летняя Юлия Горбунцова, со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт» пишет E1.ru. Отмечается, что с 12 марта местонахождение подростков неизвестно, они могли уехать. Их разыскивают в Свердловской и Волгоградской областях.

Рост обеих девочек примерно 165 сантиметров. Приметы Алины: чёрные волосы, тёмные глаза, на момент пропажи она была одета в чёрную болоньевую куртку, чёрную футболку с принтом на груди и чёрные кроссовки на белой подошве. Приметы Юлии: тёмно-русые волосы, карие глаза, была одета в розовую болоньевую куртку, белый пуловер, розовые кроссовки на белой подошве.

Если вы видели Юлию и Алину или вам что-либо известно об их местонахождении, сообщите инфоргу поиска, Анастасии: +7 (950) 639-66-66.