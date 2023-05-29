В Ревде ликвидировали крупный пожар (ВИДЕО)

В городе Ревде Свердловской области ликвидировали крупный пожар. Как отмечают спасатели в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание возникло сегодня, 29 мая, на улице Ильича. На момент прибытия спецтехники на место ЧП огнём были охвачены четыре частных жилых дома и надворные постройки. Позже пламя распространилось ещё на одно жилое строение.

Для борьбы со стихией были направлены 22 спасателя и восемь единиц спецтехники. Около 15:00 пожар был локализован на площади 350 м². На момент публикации известно о двух пострадавших от огня местных жителях — мужчине и женщине.

Как сообщает Telegram-канал Mash, местные жители принимали активное участие в борьбе с огнём. Так, они окопали железнодорожную насыпь, пытаясь защитить от огня расположенный рядом лес.

В 16:54 открытое горение на пожаре ликвидировано. Сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.