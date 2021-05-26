В Ревде грузовик протаранил жилой дом

В Ревде самосвал протаранил частный жилой дом на улице Чернышевского, 61, сообщает телеграм-канал Revdainfo.

«Грузовик снёс забор вместе со столбом электропередач, проломил стену и крышу дома. Причина — водитель не справился с управлением на подъёме. К счастью, пострадавших нет, так как семья успела выбежать», — говорится в сообщении.

В Ревде это уже второе аналогичное ДТП за неделю — два дня назад самосвал врезался в здание магазина «Капраловский» на улице Ярославского.

«В 09:53 по адресу улица Чернышевского, 61 водитель, мужчина А. 1980 г. р., управляя самосвалом Shacman, двигаясь по улице Чернышевского со стороны улицы Кирзавод в сторону улицы М.-Сибиряка, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде столба электропередач, в результате чего столб упал на жилой дом. Со слов водителя следует, что он заехал на участок дороги на Чернышевского, где движение грузового транспорта запрещено, по причине того, что так показал движение навигатор, запрещающего знака "Движение грузового транспорта" водитель также не заметил. При подъёме в гору при включении пониженной скорости механической коробки передач транспортное средство заглохло, тормозная система заблокировалась, в результате чего автомобиль скатился в сторону жилого дома», — прокомментировали аварию в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.