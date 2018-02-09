В РАНХиГС подготовили сценарии повышения пенсионного возраста

В России предлагается увеличить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин — до 60 лет, со ссылкой на доклад экспертов РАНХиГС пишет РБК.

Авторы доклада «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски» предлагают повышать пенсионный возраст постепенно: с шагом плюс три месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно.

Авторы инициативы Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева считают, что главная цель увеличения пенсионного возраста — повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику. По их мнению, если пенсионный возраст оставить неизменным, последуют «высокие социальные и политические риски: рост социальной напряжённости, ещё большее распространение бедности, снижение экономической активности, теневизация экономики».

В январе демограф из РАНХиГС Сергей Щербов рассказал на Гайдаровском форуме о переоценке скорости старения населения России. Он предложил отказаться от стереотипного определения старости исходя из биологического возраста и обращать внимание на «отодвигание» этого периода из-за роста продолжительности жизни.