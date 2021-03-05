В рамках фестиваля «Урал-Графо» жители Нижнего Тагила увидят работы лауреата «Оскара» аниматора Александра Петрова

12 марта в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется сразу две выставки в рамках фестиваля графики «Урал-Графо». В экспозициях будут представлены произведения уральских художников, а также известного российского художника-мультипликатора, режиссёра, книжного иллюстратора Сергея Алимова и его друзей.

Фестиваль «Урал-Графо» — масштабное культурное событие, направленное на объединение и популяризацию искусства художников-графиков разных поколений со всей России и из других стран. В последнем IV фестивале приняли участие более 300 авторов из 78 городов России и зарубежья, рассказывают в музее искусств.

На выставке «Урал-Графо. Выставка даров Свердловского отделения СХР» (0+) будет представлено более 40 графических листов, подаренных организаторами и участниками биеннале в коллекцию Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Это печатная и оригинальная графика, крупномасштабные произведения и работы малых форм, сюжетные и абстрактные композиции, чёрно-белые гравюры и листы, наполненные поиском цвета.

Вторая экспозиция — «Художники анимационного кино: роль эскиза в мультипликации» (0+) — будет показана в рамках программы фестиваля. На ней представлена графика выдающегося художника-мультипликатора Сергея Алимова, его коллег и учеников из Екатеринбурга и Ярославля. Всего более 80 эскизов как к известным мультфильмам, так и ещё к не вышедшим на экраны. Также в экспозицию вошли эскизы заслуженного деятеля искусств РФ, обладателя премии «Оскар» 2000 года за лучший анимационный фильм «Старик и море» Александра Петрова. Произведения мастера будут переданы тагильскому музею.

Выставка будет работать в главном здании музея на Уральской, 7 до 31 апреля.