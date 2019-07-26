В рамках акции «Эстафета добрых дел» металлурги ЕВРАЗ НТМК отремонтировали детский сад в селе Новопаньшино

Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК завершил свой этап «Эстафеты добрых дел». Сотрудники подразделения помогли детскому саду «Колосок» в селе Новопаньшино и передали эстафетную палочку цеху объединённых адъюстажей.

Детскому саду села Новопаньшино металлурги помогали полгода. За это время сотрудники автоцеха убрали пожароопасные покрытия на первом этаже здания, поставили шесть новых дверей на путях эвакуации, заново построили три беседки и три песочницы.

«Садик находится в 85 километрах от Нижнего Тагила, и нам приходилось очень непросто туда добираться. Но ни один сотрудник не остался равнодушным. Помогали в свободное от работы время, строили всё своими руками. Я очень благодарен своему коллективу», — рассказал начальник автотранспортного цеха Дмитрий Матюшев.

Директор детского сада и МБОУ СОШ № 14 Надежда Шаламова поблагодарила сотрудников автотранспортного цеха ЕВРАЗ НТМК и отметила, что металлурги приезжали к ним почти каждые выходные. По её словам, они проделали очень кропотливую и сложную работу.

«Эстафету добрых дел» придумали доменщики ЕВРАЗ НТМК два года назад. В ней приняли участие десять подразделений комбината, они помогли детскому саду для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 105, СРЦ «Радуга», Дому малютки, детскому дому в селе Южаково, коррекционной школе № 1, реабилитационному центру «Улыбка», а также детсадам в Кайгородском, Башкарке, Первомайском, Новоасбесте и Новопаньшино. На очном рапорте управляющего директора начальник автотранспортного цеха Дмитрий Матюшев передал эстафетную палочку «Добрых дел» начальнику цеха объединённых адъюстажей Дмитрию Бецгольду.