В работе Skype по всему миру произошёл масштабный сбой

Пользователи мессенджера Skype по всему миру жалуются на сбой в работе сервиса. На сайте Skype говорится о возможных проблемах с отправкой и получением сообщений, пишет РБК.

По данным сайта Down Detector, который отслеживает работу интернет-сервисов и сайтов, чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Японии, Великобритании, Белоруссии и Украины. Сбой в работе мессенджера наблюдается в целом по всей Европе, а также в России, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Австралии, Израиле и США.

В основном пользователи жалуются на проблемы с авторизацией и сложности с отправкой и получением текстовых сообщений.

Компания уточняет, что специалисты уже начали работу над устранением неполадок.

Предыдущий масштабный сбой в работе Skype произошёл 22 июня, он затронул пользователей из России, Белоруссии, Украины, Европы, США и других стран.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости