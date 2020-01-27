В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл массовый сбой — в первой половине дня 27 января было зафиксировано около 15 тысяч отчётов о сбоях, сообщает отслеживающий сбои сайт Downdetector.

Пользователи в соцсетях жалуются, что не могут войти в почтовый ящик, хотя правильно вводят имя пользователя и пароль.Сообщения о сбоях поступают из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Челябинска и других крупных городов. Поддержка Mail.ru сообщила, что у сервиса возникли временные технические трудности. Когда работа сервиса будет восстановлена — неизвестно.

Пользователи «Яндекса» также сообщают о сбоях в работе сервисов компании — большинство жалоб связано с работой почты. В пресс-службе компании сказали агентству «Москва», что все сервисы «Яндекса» работают в штатном режиме.