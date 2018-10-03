В работе Instagram по всему миру произошёл сбой

В работе сервиса Instagram произошёл сбой, пишет «Дождь» со ссылкой на данные сайта Down Detector.

Согласно нему, почти половина пользователей (46%) не могут обновить ленту, ещё 33% — войти в приложение, 20% пожаловались на работу сайта Instagram. Судя по карте Down Detector, больше всего пользователей испытывают проблемы с сервисом в Нидерландах и на западном побережье США, а также в крупных европейских городах — Берлине, Париже, Милане и других.

На проблемы в работе Instagram жалуются и московские пользователи. Пока в сервисе не объяснили, с чем связан сбой.

В конце сентября создатели Instagram объявили об уходе из компании. Причину своего решения они не назвали. 2 октября в сервисе назначили нового гендиректора — им стал Адам Моссери, который ранее занимал должность вице-президента по продукту.