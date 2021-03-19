В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл масштабный сбой

Вечером 19 марта пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp пожаловались на масштабный сбой в работе соцсетей. Пользователи жалуются, что приложения не загружаются или в них отсутствует подключение к серверу.

По данным портала DownDetector, на сбои в работе WhatsApp пожаловались порядка семи тысяч человек. В Instagram пользователи не смогли загрузить страницы или войти в аккаунт. Об этом сообщили более 16 тысяч человек. Проблемы начались около 20 часов, только спустя почти два часа сервисы начали постепенно восстанавливать работу.