В работе Facebook и Instagram произошёл масштабный сбой

В работе соцсети Facebook и принадлежащем ему Instagram произошёл сбой. О проблемах сообщают пользователи из России, США, Белоруссии, стран Балтии и Австралии. В России неполадки зафиксированы в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Тамбовской области. Пользователи Twitter пишут, что проблемы возникают как в веб-версии, так и в приложениях. ​Руководство соцсети пока сбой в работе не прокомментировало, пишет «Медуза».

Социальная сеть работает в обычном режиме, если подключиться к ней, используя сервисы VPN.