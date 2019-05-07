В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск (ФОТО)

В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск, сообщается на сайте городской администрации.

Воспитанники детских садов города промаршировали по площади у вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, моряков, артиллеристов и медсестёр. Всего в шествии приняли участие более 500 детей. Глава Пятигорска Андрей Скрипник заявил, что у парада «есть все шансы стать ещё одной доброй городской традицией».

По словам начальника управления образования администрации Пятигорска Натальи Васютиной, «чем раньше начинается патриотическое воспитание, тем здоровее общество». Она уточнила, что «это не просто весёлая игра, это наша благодарность, наша память, наша гордость».

«Главное, чтобы ребята помнили и знали. То количество детей, которое собрал наш парад, — показатель того, что такие форматы нужны, востребованы. И я уверена, что именно эти малыши никогда не будут вести себя неподобающим образом у мемориалов, например», — отметила она.

Как сообщает издание «Крым.Реалии», эксперты правозащитных групп и психологи считают, что власти России стремятся «стереть индивидуальность и вырастить неспособных к критическому мышлению» детей, вовлекая их в военизированные акции.